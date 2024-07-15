İşçilere '15 Temmuz' talimatı: Katılmayan personel tespit edilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşçilere '15 Temmuz' talimatı: Katılmayan personel tespit edilecek

Bursa Devlet Su İşleri yönetimi, çalışanlarına 15 Temmuz etkinliğine katılmalarına yönelik mesaj gönderdi. Mesajda, "Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve katılan/katılmayan personelin birim amirlerimizce tespitini önemle rica ediyorum." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla birçok kurum ve kuruluş etkinlik düzenliyor.

Bursa Devlet Su İşleri yönetimi de amirlere 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla yapılacak etkinlik için verdi. Talimatta, amirlerden işçilerin katılımının 'üst seviyede' olması istendi.

DSİ tarafından amirlere gönderilen mesajda katılımın üst seviyede olması 'gerektiği' söylenirken katılan ve katılmayan işçilerin de tespitinin yapılması talebinde bulunuldu.

Amirlere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli arkadaşlar;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında saat 19:00'da Heykel Valilik Binası önünden Bayrak Yürüyüşü düzenlenecektir. Personelimizin söz konusu etkinliğe katılım sağlaması talimatlandırılmıştır. Birim amirlerimizin personellerine gerekli duyuruyu yaparak söz konusu Bayrak Yürüyüşüne katılımın üst seviyede sağlamaları gerekmektedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve katılan/katılmayan personelin birim amirlerimizce tespitini önemle rica ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

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