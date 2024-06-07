İşçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçen bir kamyonetin, dönüş yapmakta olan bir servis minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Ferhat K. yönetimindeki kamyonetin kontrolsüz bir şekilde kırmızı ışıkta geçmesi ve Sebahattin T.'nin kullandığı işçi servisine çarpması ile gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle servis aracı savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

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Kısa sürede çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 6 işçi ve 2 kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 8 kişinin sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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