İşçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Olay, Ferhat K. yönetimindeki kamyonetin kontrolsüz bir şekilde kırmızı ışıkta geçmesi ve Sebahattin T.'nin kullandığı işçi servisine çarpması ile gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle servis aracı savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 6 işçi ve 2 kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 8 kişinin sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.