İşçilerin gözdağı o kararı geri çektirdi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İşçilerin gözdağı o kararı geri çektirdi

Havalimanı çalışanları, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda önerilen değişikliklerin iş barışını tehlikeye atacağını belirterek, yarın için bir iş yavaşlatma eylemi planladıklarını açıkladı. Tartışmalı olan 26. madde ise geri çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantıda, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatlarda önerilen değişiklikleri ele aldı. Gündemdeki en önemli maddelerden biri olan 26. madde, havalimanı çalışanlarının tepkisi üzerine geri çekildi.

26. MADDE GERİ ÇEKİLDİ

Çalışanlar, teklif edilen düzenlemelerin iş huzurunu bozacağını iddia ederek yarın için iş yavaşlatma eylemi yapacaklarını açıkladılar. Tartışmalı madde, özellikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) görev yapan pilotlar, hava trafik başkontrolörleri ve hava trafik kontrolörleri için ek ödemelerin belirlenmesini içeriyordu. Ayrıca, Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanları, Müdür Yardımcıları ve Şeflerin maaş cetvellerinde değişiklik öngörülüyordu. Komisyon, çalışanların endişelerini dikkate alarak bu maddenin tasarıdan çıkarılmasına karar verdi.

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MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLSİN

Türkiye'de havacılık sektörü çalışanlarını temsil eden sendika ve dernekler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personelinin uzun süredir beklediği özlük ve mali haklar konusunda iyileştirme yapılmadığını ve bu durumun çalışma barışını olumsuz etkilediğini belirtti. Resmi açıklamada, TBMM'ye sunulan yasa teklifinin sadece bazı unvanları kapsayan düzenlemeler içerdiği ve bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sendika ve dernekler, kanun teklifinin 26. maddesinin tüm DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesini ve EUROCONTROL standartlarına uygun, ekonomiye yük olmayan adil bir Havacılık Tazminatı düzenlemesinin acilen TBMM gündemine alınmasını talep etti. Ayrıca, bu taleplerin karşılanmaması durumunda, havalimanı çalışanlarının yarından itibaren iş yavaşlatma eylemine başlayacağı ve istekler yerine getirilene kadar eylemin süreceği uyarısında bulunuldu.

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