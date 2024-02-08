İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Çorlu Hürriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat alanında meydana gelen olayda, işçilerin kaldığı konteyner evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine yakındaki konteyner evler de boşaltıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında, çan kaybı ya da yaralanan olmazken konteyner küle döndü. Yangın çıkan konteyneren yakınındaki bir başka konteynerde de hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulabilmek için olay yerinde inceleme yaptı.