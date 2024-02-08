İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Kaynak: İHA
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
Tekirdağ Çorlu’da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev alev alev yandı.

Çorlu Hürriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat alanında meydana gelen olayda, işçilerin kaldığı konteyner evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine yakındaki konteyner evler de boşaltıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında, çan kaybı ya da yaralanan olmazken konteyner küle döndü. Yangın çıkan konteyneren yakınındaki bir başka konteynerde de hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulabilmek için olay yerinde inceleme yaptı.

aw137339-02.jpg

aw137339-01.jpg

Son Haberler
Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı. Gündem
Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı.
Diyanet'ten TÜİK'i kıskandıracak fitre bedeli Gündem
Diyanet'ten TÜİK'i kıskandıracak fitre bedeli
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir?
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler? Sağlık
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay Dünya
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı