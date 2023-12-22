İşçilerin maaşı yöneticileri solladı. Maaş farkı 3 katına çıktı

Nitelikli teknik elemanların aylık geliri, beyaz yaka üst yöneticileri çoktan geride bıraktı. Ortalama genel müdür maaşı 70 bin lira düzeyindeyken vinç operatörü ayda 150 bin lira kazanabiliyor.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin’ın haberine göre, ,vinç operatörlerinin aylık geliri 150 bin TL’yi aştı. İnşaat ustalarının geliriyse 60-70 bin TL düzeyinde. Bu rakamlar beyaz yakalı maaşlarının birkaç katı...Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor. Sektörde yetişmiş iş gücü yurtdışına giderken yurtiçinde de neredeyse 100 bin liraya varan maaşlara işçi bulmak zorlaşıyor. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından ‘kule vinç operatörleri’ bulma konusunda sorun yaşanıyor.

İNŞAAT USTASI 70, MÜHENDİS 40 BİN

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, Türkiye’de birçok grupta mavi yakalı çalışanlara verilen ücret beyaz yakalıyı geçti. Bunun temel sebebi, “Birine olan ihtiyacın diğerine olan ihtiyaca göre daha fazla olması” olarak açıklanıyor. Şu an piyasadaki genel ücretlere bakıldığında, bir inşaatta çalışan usta günlük 2.000-2.500 TL yevmiye alıyor. Böylece ayda 60-70 bin lira kazanabiliyor. Aynı inşaatta çalışan bir mühendisin maaşı ise 30-40 bin lira düzeylerinde seyrediyor. Bazı özellikli işlerde ise ücret artışları çok daha yüksek. Örneğin inşaatta çalışacak ‘vinç operatörü’ bulmak artık çok zorlaştı. Bu yüzden vinç operatörlerinin aylık geliri 150 bin lirayı aştı. Deprem bölgesinde çalışan mavi yakalı grubun gelirlerinde bu seviyelerden çok daha yükseklere ulaşılabiliyor.

"YURT DIŞINA GİDİYORLAR"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektöründe farklı alanlarda toplam 1.8 milyon civarında kişinin çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Bu çalışanların aslında mesleki yeterlilik belgesi (MYK) olması gerekiyor. Bunları baz aldığımızda aslında inşaat sektörü dışarıdan bakıldığı gibi herkesin gelişigüzel çalışabileceği bir yer değil, tehlikeli sınıfa giriyor. İnşaatta sertifikalı yetişmiş elemanlar ciddi şekilde yurt dışına gidiyor. Türk inşaat sektörünün yurtdışında üstlendiği projelerde Türkiye’den giden sertifikalı elemanlar çalışıyor. Ayda 2 bin 500- 3 bin dolar kazanıyorlar.”

EĞİTİMLER ARTMALI

Deprem bölgesine 850 bin konut yapılacağını hatırlatan Işık, şöyle devam etti: “Burada da ciddi bir talep var. Yeterince eleman yetiştiremediğimiz için orada da ister istemez fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bazı noktada inşaatlar ilerleyemiyor, bu sebeplerden durma noktasına da geliyor. Vergi dahil maaşlar hem beton pompa operatörleri hem kule vinç operatörleri için 60-100 bin lira arasında.”

Işık, “İnşaat sektörü kentsel dönüşüm projeleriyle daha da hızlanacak. Kalifiye eleman yetiştirmeliyiz. Biz birlik olarak meslek eğitim programları düzenliyoruz. Bu eğitimler artmalı” ifadelerini kullandı.

GENÇLER 'YAĞCI' OLMUYOR

Toplu İş Makinaları Operatörleri Derneği (TİMODER) Başkanı Bünyamin Cavlak, deprem sonrası kule vinç operatörü bulmanın sorun haline geldiğini kaydetti. Söz konusu açığın devam etmesini beklediklerini belirten Cavlak, “Operatörün yardımcılarına ‘yağcı’ deriz. Bu alanda eleman yetiştirmede bir sorun var. Gençler de pek fazla bu işi tercih etmiyor. Bazı sürücü kursları bu alanda profesyonel eğitimlere de başladı” dedi. Ücretlerin ise 60 bin lira düzeyinde olduğunu söyleyen Cavlak, deprem bölgesinde 100 bin lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.