İşçilerle müteahhit ve beraberindekilerin alacak kavgası; 6 yaralı

Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde bulunan bir okul inşaatında, işçilerle müteahhit ve yanındakiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla yaralanırken, beş kişi ise darp edildi. Kavga anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saat 13.00 civarında meydana gelen olayda, işçiler paralarını alamadıkları gerekçesiyle müteahhit ve yanındaki grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Bu sırada işçilerden biri yanındaki tabancayı ateşledi ve mermilerden biri 23 yaşındaki Ömer Faruk A.'nın koluna isabet etti.

Yaralanan Ömer Faruk A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan beş kişi de hastaneye götürüldü.