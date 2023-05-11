İşe motosikletiyle gitmişti. Sepetiyle birlikte çaldılar

Elazığ’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki sepetli motosikleti çaldı.

İşe motosikletiyle gitmişti. Sepetiyle birlikte çaldılar

İHA

Olay, yaklaşık bir ay önce Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi.

Ramazan ayında gittiği bir iftar programından çıkan Rıfat Kerti, park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, incelemenin ardından şahıslar ve çalınan motorun bulunması için çalışma başlattı.

İş yerine motosikleti ile gittiğini belirten Kerti, ''Ramazan ayının son günlerinde bir iftar programına gittim ve motoru park ettim. Çıkışta motosikletimin olmadığını gördüm. Durumu polis ekiplerine bildirdim, ilgilendiler sağ olsunlar. İşe motorumla gidiyordum. Olmayınca sorun yaşamaya başladım.’’ dedi.

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