İshali kesen şifa deposu olan ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
İshali kesen şifa deposu olan ot ortaya çıktı
İnsanları korkutan ishali kesen şifa deposu olan ot olan süpürge otunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneldiği biliniyor. İnsanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de süpürge otu olması dikkatlerden kaçmadı.

Süpürge otunun ishali kesmesi ve idrar söktürmesiyle dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), bağırsak hareketlerinin virüs veya kirli yiyecekler yüzünden bozulması sonucu dışkının normalden daha sulu ve sık (günde 3’ten fazla) olması olduğu biliniyor.

İshalin şiddet dereceleri vardır, hafifse ishali durduran yiyeceklerle tedavi edilebileceği bildirildi.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağıyla karıştırmanız önerildi. Bu karışımı süpürge otu kürü olarak da kullanabileceğiniz vurgulandı.

Süpürge otu tohumlarını dövüp suyla içmeniz önerildi.

Örnek olarak sabah akşam bir bardak suya bir çay kaşığı dövülmüş tohum katarak kurdeşeninize iyi gelebildiğinin altı çizildi.

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