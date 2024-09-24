İşi boşanma nedeni sayıldı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Yargıtay dikkat çeken kararında mesleği gereği sık sık seyahat eden bir kocayanın eşini ve çocuğunu ihmal ettiği gerekçesiyle ağır kusurlu bularak çiftin boşanmasına ve kocanın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

YEREL MAHKEMEYİ HAKLI BULDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, açılan boşanma davasında, voleybol takımı yöneticisi kocanın işi gereği sık seyahate gitmesi, eşini ve çocuğu ile ilgilenmemesi, iş seyahatlerine nadiren eşini götürmesi, özel günlerini kutlamaması, eşinin hastalığıyla ilgilenmemesini kusur sayan yerel mahkeme kararını onadı.

KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, süre gelen bu durumun evliliğin temelini sarsan bir davranış biçimi olduğunu belirterek kocayı ağır kusurlu buldu.

KADIN DA KISMEN KUSURLU BULUNDU

Mahkeme aynı zamanda eşinin işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapan, kocasına hakaretlerde bulunan ve eşinin ailesiyle görüşmeyen kadın da kısmen kusurlu buldu.

KOCAYA TAZMİNAT CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, her 2 tarafın da kusurlu olduğunu göz önünde tutarak boşanmaya karar verdi. Ancak kocanın kusurunun daha baskın olduğu gerekçesiyle kadına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. .

Bu karar, evliliklerde eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını ve sadakat yükümlülüklerini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca, eşlerin birbirlerine saygı göstermeleri ve iletişim kurmalarının önemini vurguladı.