İsias Otel davasında yeni gelişme. Depremde 72 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılmasıyla 72 kişinin hayatını kaybettiği felaketin sorumlularına yönelik yargı süreci devam ediyor. KKTC’li sporcular, öğretmenler ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu kurbanların aileleri, kamu görevlilerinin de hesap vermesini bekliyor. Yarın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak davada, otelin denetiminde ihmali bulunan kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Bizim mücadelemiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, rehberlerimizin ve sevdiklerimizin canına mal olan bu sistemin bir daha kimseyi öldürmemesi içindir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Adaletin sesi sevdiklerimizin susturulan nefesinin yerine yankılanacak.” dedi.

KAMU GÖREVLİLERİNE DAVA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand İsias Otel’in yıkımında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Dönemin Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli Mehmet Salih Alkayış, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Yusuf Gül, Fazlı Karakuş ve belediye başkan yardımcısı Osman Bulut “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla yargılanacak. Yarın başlayacak dava, otelin usulsüz denetim süreçlerine ışık tutmayı amaçlıyor.

AİLELERİN ADALET MÜCADELESİ

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, felaketin yalnızca müteahhitlerden değil, denetimsizlik ve usulsüzlüklerden kaynaklandığını vurgulayarak “Bizler 6 Şubat 2023’te Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu en sevdiklerini kaybeden aileler olarak bu yıkımın ardında denetimsizliğin, göz yummanın ve kamuda usulsüzlüğün olduğunu biliyoruz. 72 canımızı bizden alan bu felaketin ardından geçen her gün adaletin eksik kaldığı bir süreç yaşıyoruz.” dedi. Karakaya, kamu görevlilerinin “olası kast” ile yargılanmasını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep etti.

ANA DAVADA VERİLEN CEZALAR

Grand İsias Otel’in ana davasında, 25 Aralık 2024’te Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar açıklanmıştı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt’a 18 yıl 5 ay 7 gün, mimar Erdem Yıldız’a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan’a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı’ya 7 yıl 16 ay ve inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu’na 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Ancak sanıklara “iyi hal indirimi” uygulanması ve bazı sanıkların beraati, ailelerin tepkisine yol açtı. Aileler, kararı istinafa taşıdı. Öte yandan, Hasan Aslan’ın hapis cezasına rağmen henüz tutuklanmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Otelde, KKTC’li öğrenciler, öğretmenler ve tur rehberleri bulunuyordu. Aileler, 17 Nisan 2024’te Ankara’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşerek, davadan emsal bir karar çıkmasını talep etti. “İsias, Türkiye’de emsal dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek.” diyen aileler, KKTC’de “Adalete ışık tut” yürüyüşleri düzenledi. Aileler, sanıkların “olası kast” ile yargılanmasını ve cezaların caydırıcı olmasını istiyor.