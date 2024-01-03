İsias Otel’in enkazında çocuğunu kaybeden anne adliye önünden haykırdı

Kaynak: İHA
İsias Otel’in enkazında çocuğunu kaybeden anne adliye önünden haykırdı
Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de yaşamını yitiren Nazımcan Hartlap’ın annesi adliye önünde feryat etti.

İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap’ın annesi Hilal Düzgünce, davanın görüldüğü adliyenin önünde feryat etti. Bugün ilk duruşması görülen İsias Otel davasında yargılanan 11 sanığın hepsinden hesap soracağını ifade eden Hilal Düngünce, “Bugün mahkemeye karşımıza gelmediler, oturmadılar. Bir de başsağlığı diliyorlar. Bizi ağzına almasınlar. Bu haksızlığı asla ve asla birilerinin örtbas etmesine izin vermeyeceğim.” açıklamasını yaptı.

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“BU ANALAR ARTIK AĞLAMAYACAK”

Duruşmaya ara verilince adliyenin önüne çıkan Hilal Düzgünce, davanın gidişatıyla ilgili şu ifadeleri kaydetti: “Saatlerdir içeride 10 dakikadır saçma sapan bir şeyler dinliyoruz. Ben parasını verdim yaptırdım, ben Hasan, Hüseyin’i çağırdım, dostlar alışverişte görsün. Bizlere Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın. Sen nasıl bir insansın, şerefli adam neden enkazına gelmedin? Neden orada durmadın?”

Söz konusu davanın emsal bir kararla biteceğini söyleyen Düzgünce, “Bu kadar insan orada soğuktan öldü. Her çıkan cesette dizlerimiz kırıldı. Her anne ve baba benim evladım mı diye sormadı. Hepimiz canımızı oraya koyduk. Ama bu analar artık ağlamayacak. Siz burada yapı denetimin olmadığı bu binalar başınıza yıkılacak. Ve buradan söylüyorum bu dava emsal bir karar ile bitecek” dedi.

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