IŞİD bugün 500 kişiyi öldüreceği yeri açıkladı. Saldırının yerini yayınladı

Ufuk Cingöz
IŞİD bugün 500 kişiyi öldüreceği yeri açıkladı. Saldırının yerini yayınladı
IŞİD tarafından paylaşılan görsel bütün dünyayı paniğe sevk etti.

Moskova'daki kanlı katliamı üstlendikten 4 gün sonra "Sonraki kim?" başlıklı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken terör örgütü IŞİD bir kaç saat önce yaptığı bir paylaşım, bütün dünyada paniğe yol açtı.

Almanya birinci ligi Bundesliga'da bugün 20:30'da başlayacak Bayern Münih - Borisia Dortmund derbisine sahne olacak Allianz Arena'nın dışından bir kare paylaşan IŞİD örgütü, görüntüye yerleştirdiği bir nişangahla saldırı imasında bulundu. Örgütün bunu toplum huzurunu bozmak ve halkta infiale sebep olmak için yapıp yapmadığı tartışılıyor. Görselin sol üst kısmında kana bulanmış şekilde gösterilen "+500 kafir" ibaresi IŞİD'in büyük çaplı bir katliam planladığı korkusunu yarattı.

Alman Futbol Federasyonu ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda güvenliğin üst dereceye çıkartıldığı belirtildi.

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