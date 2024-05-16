IŞİD operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli şahsın saklandıkları adresler tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 10 dijital materyal ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü e tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye ve Irak uyruklu diğer 4 şüpheli şahsın ise sınır dışı edilmesine karar verildi.



