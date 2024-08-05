IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Küresel güvenlik tehdit altında

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2023 tarihli bir raporunda, Orta Asya'daki üye vatandaşlar da dahil olmak üzere, ISKP savaşçılarının ve ailelerinin sayısının 4.000 ila 6.000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı uzun zamandır bölge liderleri ve güvenlik yetkilileri için önemli bir endişe kaynağı idi. Kayda değer olaylar arasında 2018'de Tacikistan'ın Danghara bölgesinde yabancı bisikletçilere yönelik saldırı ve 2019'da Tacik-Özbek sınırında Tacik güvenlik güçlerinin karıştığı silahlı çatışmanın yanı sıra 2018'de Hucend'de ve 2019'da Duşanbe'nin doğusunda yaşanan cezaevi olayları yer alıyor. Son yıllarda ISKP militanlarının Özbekistan ve Tacikistan'a roket saldırıları düzenlediği de biliniyor.

Bu yıl Kazakistan ve Kırgızistan'da terörle mücadeleyle ilgili göz altıların artması, söz konusu edilen sorunun kalıcı niteliğini kanıtlıyor. Terörle mücadele çabalarının arttırılması hayati önem taşırken, bölge ve ortakları tehdidin ciddiyetini ve bu tehdide karşı alınması gereken temel güvenlik tedbirlerini hafife almamak, aynı zamanda tedbirlerin terörle mücadele bahanesiyle muhalefeti bastırmak için kötüye kullanılmamasını sağlamak konusunda dikkatli olmalı.

Batı dünyası, ISKP'nin bölgedeki varlığının ve küresel emellerinin farkındaydı ancak grubun bunları gerçekleştirecek kapasiteye sahip olmadığına inanıyordu, ta ki şimdiye kadar... ISKP küresel yayılma gündemini ilerletmeye devam etti ve terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliği geliştirilmediği sürece de muhtemelen bunu yapmaya devam edecek.

Mart ayında Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nı hedef alan ve 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan saldırı, ISKP'nin yarattığı tehlikenin dünya çapında ulusların güvenlik ve istikrarını tehlikeye atma potansiyelinin en somut örneklerinden oldu. O zamandan bu yana, ISKP ile bağlantılı en az sekiz Tacik vatandaşı ABD sınır geçişlerinde yakalandı ve başka bir grup ise Almanya'daki Avrupa Kupası’nı ve Fransa'daki Olimpiyat Oyunlarını tehdit etti. Haziran ayında Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkent Bişkek'te ve ülkenin diğer bölgelerinde ISKP ile bağlantılı 15 kişiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ISKP ile bağlantılı planların giderek artan bir modeli ortaya çıktı. Örneğin, Tacik İslam Devleti hücresinin Nisan 2020'de Alman polisi tarafından engellenen Almanya'daki ABD ve NATO askeri üslerini hedef alma planı, Orta Asyalı göçmenlerin küçük bir bölümünün Avrupa'da radikalleşmesinin yarattığı terörle mücadele zorluklarının altını çizdi. Aralık 2023'te, Viyana ve Köln Noel sezonunda artan güvenlik endişeleri nedeniyle polis kontrollerini artırırken, Avusturya'da "İslamcı bir bağlantıya" dahil oldukları şüphesiyle üç kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve Tacik oldukları bildirilen kişilerin ISKP adına saldırı planladıkları iddia edildi.

ISKP'NİN ORTA ASYA'DA “MÜCAHİT” TEMİNİ

ISKP, 2014 yılında El-Kaide gibi gruplardan ayrılanlar ile Afganistan ve Pakistan'dan gelen eski Taliban üyelerinin birleşmesiyle doğdu. Merkezi İslam Devleti, 2015 yılında varlığını resmen Horasan bölgesine genişletti. Her ne kadar ismi, Horasan'a bölgesel olarak odaklandığını gösterse de ulus ötesi bir halifelik kurmayı amaçlayan daha geniş IŞİD ideolojisinin sadece bir kolu.

ISKP, 2021 yılının sonlarından itibaren El-Azaim Vakfı ile bağlantılı kanallar aracılığıyla yayınlarını Peştuca ve Farsça’dan Tacik ve Özbek dillerine çevirmeye başladı. Bu girişim, Telegram gibi platformlarda daha önce Farsça içeriğin hakim olduğu Tacikçe ve Özbekçe medya kanallarının ortaya çıkmasına yol açtı. 2021 yılının ortalarında, ses kayıtları paylaşan Tacikçe Sadoi Khuroson kanalı ortaya çıktı ve bunu güçlü bir bağlantıya işaret eden çok sayıda başka Orta Asya dilinde medya kuruluşu izledi.

ISKP'nin Özbek şubesi de Al-Azaim Vakfı altında medya platformları geliştirdi ve sonunda yerel yayınları desteklemek için Tacik kolu ile birleşti. 2022 yılında ISKP'nin ana medya kuruluşu, içeriğini Tacikçe ve Özbekçe çevirilerin yanı sıra özellikle Orta Asyalı kitlelere yönelik propagandaları da kapsayacak şekilde genişletti.

Bölgesel olarak ISKP, saldırılar ve sınır ötesi faaliyetler yoluyla Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkeler için istikrarsızlaştırıcı bir güç ve doğrudan bir tehdit olduğunu kanıtladı. Sosyal medyadaki kapsamlı varlığı, küresel olarak “yalnız kurt” saldırılarını kışkırtma potansiyeline sahip ve koordineli komploları, orijinal merkezinden uzak ülkeleri hedef aldı.

ISKP'nin etki ve operasyonel yetenekleri arttıkça, oluşturduğu artan küresel güvenlik tehdidi daha fazla uluslararası ilgi ve iş birliğini gerekli kıldı.

ORTA ASYA'NIN TOZUNDA KAYBOLAN GÜVENLİK

Washington, 11 Eylül'den bu yana terörle mücadele merkezli bir güvenlik yaklaşımından uzaklaşmış olsa da artan terörizmle mücadele stratejileri sürdürülmezse yeniden canlanan riskler devam ediyor. Aşırılıkçı faaliyetlerdeki artışın ortasında, Biden yönetimi ISKP'nin bölgedeki varlığını izlemek ve mümkünse de azaltmak için Taliban ile daha fazla iş birliği yapmayı düşünüyor. Ancak, yıllarca süren çatışma ve Ağustos 2021'de Amerikan birliklerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın yeniden canlanmasından sonra Batı ile Afganistan arasında derin, köklü bir güvensizlik mevcut.

Taliban'ın devam eden insan hakları ihlalleri ve katı yönetimi, terörle mücadele iş birliği çabalarına ideolojik engeller oluşturuyor. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Afgan vatandaşlarının kendi topraklarına girmesine izin vermedi; yalnızca birkaç üst düzey heyeti muaf tuttu ve kendi sınırları içinde radikalleşme korkusuyla mültecileri kabul etmeye direndi. Ancak Orta Asya'nın Taliban ile ilişkisi, paylaşılan normlara dayalı bir iş birliğine dönüştü.

Orta Asya ülkeleri son iki yıldır gıda, petrokimya ve inşaat gibi sektörlerde Afganistan ile ikili ticarete girmeye daha açık hale geldi. Ayrıca Kazakistan gibi ülkeler, Afganistan'a ekonomik ve insani sıkıntı dönemlerinde yardımcı olmak için gıda ve ilaç gibi temel malzemeler de dahil olmak üzere insani yardım sağladı.

Orta Asya, Afganistan'ın komşusu olarak stratejik angajmanını ihtiyatlı bir şekilde yönlendirirken Taliban'ı, Afganistan'ın yasal yönetim gücü olarak resmen tanımaktan hala kaçınıyor. ABD, terörle mücadele çabaları için Taliban ile bazı açık kanalları muhafaza etse de Washington, aşırılıkçı gruplara ev sahipliği yapan bir rejimle ilişkilerini daha da normalleştirip normalleştirmeme konusunda tartışmaya devam ediyor. Bu karmaşık jeopolitik manzaranın ortasında ABD, Tacikistan ile Virginia Ulusal Muhafızları Ortak Eğitim Programı ve özellikle Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan'da bölge genelinde benzer programlar gibi bu tür bir iş birliğinin temeli olarak hizmet edebilecek Orta Asya ve başka yerlerde güvenlik programlarını yeniden oluşturdu. Devlet Ortaklık Programları, ikili askeri iş birliğini ve hazırlığı artırmak için gelişmiş piyade taktikleri ve terörle mücadele gibi alanlara odaklanır. Bu programların genişletilmesi ve güvenlik iş birliğinin artırılması, Orta Asya'nın Batı ile güvenlik ortağı olarak daha önemli bir rol oynayabileceği için elzem olacaktır. Güvenlik konularında kritik iş birliğinin herhangi bir gelecekteki döneminde, ortak eğitim ve yakın iş birliği, özellikle bölgede ve küresel olarak ISKP'nin genişleyen tehdidine karşı koyma çabaları yoğunlaştıkça, terörle mücadele etkinliği için önemli olacaktır.