IŞİD üyesi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Kayseri'de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
IŞİD üyesi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye'de bulundukları dönem içerisinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kocasinan ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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