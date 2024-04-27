IŞİD’in İstanbul’daki okulunun altından tanıdık bir isim çıktı

Kaynak: Sözcü
IŞİD’in İstanbul’daki okulunun altından tanıdık bir isim çıktı
Terör örgütü IŞİD’in küçük çocuklara eğitim vermek için İstanbul Başakşehir’deki açtığı dernekle Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi Nurettin Hatipoğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edildi.

Terör örgütü IŞİD’in Horasan kolunun Türkiye’deki faaliyetleri, Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Başakşehir’de bulunan bir derneğe yapılan operasyonla gündeme geldi.

Bu dernek, Darul Vefa adıyla biliniyordu ve aynı binada “İlim ve Amel Merkezi” adıyla başka bir yapı da bulunuyordu.

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Operasyon sonucunda, beş katlı binanın eğitim merkezi olarak kullanıldığı ve 70’e yakın çocuğa din eğitimi verilen bir medrese olduğu anlaşıldı.

IŞİD’e katıldığı tespit edilen kişilerle beraber 20’den fazla kişi gözaltına alındı. İddianamede, sanıkların telefonlarından çıkan silah, örgüt bayrakları ve İstanbul’da atış talimi yaptıklarına dair görüntüler de yer aldı.

Dernek ismi ve yöneticileri hakkındaki detaylara göre, Darul Vefa ve İlim ve Amel Merkezi ayrı iki yapı olarak faaliyet gösteriyor.

TELEFON NUMARASI NURETTİN HATİPOĞLU’NA AİT

Derneğin iletişim numarası, kamuoyunun dini sohbetlerden tanıdığı Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi Nurettin Hatipoğlu’na ait. Ancak iddianamede, Suriye’ye yardım toplayan Darul Vefa Derneği hakkında bilgi bulunmuyor.

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Sözcü’den Hazar Dost’un ulaştığı binayı derneğe kiralayan emlakçı, dernek yöneticileri ve giriş katta bulunan parfümcünün sahibi olan kişinin kiralama için birlikte geldiklerini belirtti.

HATİPOĞLU: OPERASYONDAN HABERİM YOK

Dernek yöneticisi Nurettin Hatipoğlu, operasyondan haberi olmadığını ve Başakşehir’deki dernek yöneticisinin oturum izni nedeniyle gözaltına alındığını bildiğini ifade etti.

Darul Vefa Derneği’nin kapandığını anlatan Hatipoğlu, kaçak kuran kursunun derneklerine bağlı olduğunu doğruladı. Ancak sosyal medya hesabı kapatıldıktan sonra bile, derneğin iletişim numarası hala aynı numara olarak görünüyor.

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