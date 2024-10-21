IŞİD'in kilit ismi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
IŞİD'in kilit ismi yakalandı

Küresel terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesinde ‘bombacı’ olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte IŞİD'le bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD saflarında 2016’da Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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