IŞİD'in sözde Musul sorumlusu İstanbul'da yakalandı. Nasıl giriyorlar bu ülkeye

Emniyetten kritik operasyon: IŞİD'in önemli ismi İstanbul’da yakalandı. Terör örgütünün sözde Musul sorumlusu olduğu iddia edilen teröristle birlikte 9 IŞİD'li daha yakalandı.

IŞİD'in sözde Musul sorumlusu İstanbul'da yakalandı. Nasıl giriyorlar bu ülkeye

İstanbul Emniyet MÜdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri bir dizi operasyon sonucu IŞİD'in önemli bir ismine kentte yakaladı.

İHA'nan haberine göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü İŞİD'E yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.
Kentte ıŞİD'le bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran’da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 IŞİD mensubu gözaltına alındı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Yakalananlar arasında IŞİD’in sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.
Türkiye’deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt’ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı. Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek IŞİD künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.
Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.’nın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’daki işgale yön veren IŞİD'in Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.
Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

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