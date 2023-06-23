IŞİD’li terörist İstanbul'da yakalandı! Saldırısı hazırlığındaydı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu IŞİD’li terörist tutuklandı.

IŞİD’li terörist İstanbul'da yakalandı! Saldırısı hazırlığındaydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Bomba yapımı ve saldırı eğitimleri dijital materyallerden çıktı

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, IŞİD silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

(Kaynak: AA)

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