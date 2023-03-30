IŞİD'li teröristlere müftü referansıyla vatandaşlık iddiası. Büyük skandal!

Gazeteci Bircan Yıldırım’ın aktardığı IŞİD terör örgütü mensuplarına müftü referansıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yozgat Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yozgat Göç İdaresine yazılan yazıya göre; 5 Suriyelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmayla, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz gözler önüne seriliyor. Üstelik vatandaşlık almak için dini kullanmışlar ve müftüler referans olmuş.” İfadelerine yer verildi.

Açıklama kısa süre içerisinde gündeme düşerek en çok konuşulanlar arasına girdi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘IŞİD terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği’ yönünde gerçek ile uzaktan yakından ilgisi olmayan provokatif paylaşımların dolaşıma sokulduğu belirtilerek, “Mevzubahis paylaşımlarla, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahısların isimlerine yer vermek suretiyle DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddiaları ortaya atılmıştır. Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancı <şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu bu iddialar, asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir” denildi.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Bahse konu iddiaların incelendiği ancak adı geçen kişilerden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ise DEAŞ’tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup, vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bilinçli bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ’tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.