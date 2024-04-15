IŞİD'li teröristlerin çocuklarına İstanbul'da medresede eğitim verildiği ortaya çıktı. TBMM'ye saldıracaklardı

İstanbul Başakşehir'de kurdukları yasa dışı merkezde terör örgütü IŞİD'in Horasan yapılanmasına terörist yetiştirdikleri, örgüt elebaşları tarafından Meclise, İstanbul'da bulunan askeri kışlalara ve karakollarına yönelik saldırı talimatı aldıkları tespit edilen 12 IŞİD sanığı hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün edindiği istihbaratlar üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı.

“DARUL VEFA İLİM VE AMEL MERKEZİ”

İddianamede, IŞİD'in Horasan koluna mensup Özbek, Kırgız ve Kafkas kökenli teröristlerin İstanbul Başakşehir'de "Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi" adlı yasa dışı medresede yapılandıkları, Suriye ile Afganistan'daki IŞİD elemanları ile yakın temaslarını sürdürdükleri belirtildi.

EMNİYET TAKİPTEYDİ

Savcılık tarafından hazırlanan İddianamede, yasa dışı medresenin emniyet ekipleri tarafından takip edildiği, bu sebeple de Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi isimli dernekle bağlantılı şahısların farklı medreselere yayıldığı ancak belirli günlerde ana merkezde bir araya geldikleri kaydedildi.

ÇOCUKLARA YATILI EĞİTİM VERİLMİŞ

Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi bünyesindeki yatakhanelerde önceki dönemlerde Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermiş olan Tacik, Özbek, Kafkas, Mısır ve Irak uyruklu teröristlerin saklandığı, medrese sınıflarındaysa Suriye'de terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet gösterirken öldürülen Kafkas, Fas, Irak, Mısır ve Tunuslu teröristlerin 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği not edildi.

TBMM'YE TERÖR SALDIRISI

İstanbul’daki IŞİD hücresinin 9 elemanının 2023'ün Haziran ayının sonunda kendi aralarında İstanbul'da bir araya geldikleri, bu teröristlerin, IŞİD’in Suriye'deki liderlerinin kararı ile Ankara’da TBMM'ye ve İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

PARA TOPLANMASI İÇİN BAŞKASI TUTULDU

Söz konusu İddianamede, örgüt mensupların toplantısı sırasında, eylemler için kullanılacak araç ve El Yapımı Patlayıcı bileşenlerinin elde edilmesinin "Fuad Azeri" adlı şahıs tarafından karşılanmasına, diğerlerine ise söz konusu saldırılar için gereken paraların toplanması görevi verildiği kaydedildi.

ÇOCUKLAR UYUYUNCA NÖBET TUTUYORLAR

Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi’nde sabah namazıyla başlayan günü anlatan Ahmed isimli sanık Kur'an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, edep ve ahlak dersi verildiğini, akşam namazından sonra yemek yenildiğini bunun ardından medresede temizlik yapıldığını, sabah namazından sonra çocuklar uykuya dalıncaya kadar sırayla nöbet tutuklarını anlattı.

YARGILAMA MAYISTA

Yakalanan teröristler hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis, 2 sanığın ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1,5 yıldan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Başsavcılık tarafından imzalana iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi. Sanıkların Mayıs ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.