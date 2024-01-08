İşin ehli cep telefonundaki ölümcül tehlikeyi açıkladı

Kaynak: İHA
İşin ehli cep telefonundaki ölümcül tehlikeyi açıkladı
Diyarbakır’da 15 yıllık teknik servis uzmanı ve telefon işletmecisi Yusuf Sarı, telefonunu şarja takıp uyumanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların bataryalarının patlaması sık sık gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, bataryaların patlama nedenini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Diyarbakır’da teknik servis uzmanı ve telefon işletmeciliği yapan Yusuf Sarı, telefonu şarja takıp uyuyan vatandaşların faciayla karşılaşabileceğini söyledi.

"SABAHA KADAR AKIMA BIRAKILMASI ÇOK YANLIŞ"

“Yaklaşık 15 yıldır bu işin içerisinde olduğunu ifade eden Sarı, "Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde telefon bataryasının patlaması sonucu bir evde yangın meydana gelmişti. Telefon bataryalarındaki patlamaların kaynağı ilk öncelik ucuz maliyetli ürünlerdir. Vatandaşlara ilk önerimiz orijinal üründen yana olmalarıdır. Orijinal ürün düzgün kullanıldığı takdirde patlamalara yol açmaz. Diğer bir önerimiz ise telefon şarjı yüzde 10 olduğu zaman şarja takmamız lazım. Yüzde yüz olduğu zaman ise direkt çıkarmamız lazım. Vatandaşlarımız genelde uyurken telefonu şarja takıyor. Sabaha kadar o telefon bir akıma maruz kalıyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Maalesef bu durum da telefon bataryasını şişirip patlamalara neden olabilir” diye konuştu.

"BATARYA ÖMRÜ 3-4 YIL"

Bir bataryanın ömrünün kullanıcıya bağlı olduğunu söyleyen Sarı, "Orijinal bir batarya kullanıldığı takdirde 3 ile 4 yıl arasında tüketici kullanabilir. Yalnız az önce bahsettiğim gibi altını çizerek söylüyorum ki; telefon yüzde 10’da şarja takılıp yüzde 100 oldu mu şarjdan çıkarılmalıdır. Bir de telefonu uyuduğumuz zaman bedenimizden uzak tutmalıyız. Çünkü radyasyon etkiliyor insanı. Piyasada çok yan sanayi ürünler dönüyor. Vatandaşlara önerimiz; kesinlikle orijinal ürün almalarıdır” dedi.

DİYARBAKIR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu facianın eşiğinden dönmüştü.

aw115206-01.jpgaw115206-02.jpgaw115206-03.jpgaw115206-05.jpgaw115206-04.jpgaw115206-06.jpg

Son Haberler
Trump, Macron'un taklidini yaptı Dünya
Trump, Macron'un taklidini yaptı
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu Dünya
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam Ekonomi
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu Spor
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu
Kimler Kayropraktik’e gider Sağlık
Kimler Kayropraktik’e gider
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu Gündem
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Vinç şarampole yuvarlandı Gündem
Vinç şarampole yuvarlandı