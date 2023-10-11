Işın Karaca kök hücre tedavisine başladı. Bir gecede tüm saçları dökülmüştü

Şarkıcı Işın Karaca "Alopesi üniversalis" hastalığı nedeniyle bir gecede kaybettiği saçlarına kavuşmak için hücre tedavisine başladı.

Işın Karaca kök hücre tedavisine başladı. Bir gecede tüm saçları dökülmüştü

"Alopesi üniversalis" hastalığı nedeniyle kaybettiği saçlarına kavuşmak için Antalya'da kök hücre tedavisine başlanan sanatçı Işın Karaca, "Kök hücre beni çok heyecanlandırdı." dedi.

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Sevilen şarkıcı Karaca, üç yıl önce yakalandığı saçkıran hastalığının tedavisi için Antalya'da kliniğe başvurdu.

Burada kök hücre teknolojileri kullanılarak uzman doktor Hüray Hügül ve ekibi tarafından tedavisine başlanan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre teknolojileriyle tedaviyi ilk kez yaptırdığını söyledi.

Sağlık ve güzellik alanında Türkiye'nin çok geliştiğine değinen Karaca, "Saçlarımı kaybettiğimde bunu kabullenmem zor oldu. Hayat bu kimin ne olacağı, ne zaman olacağı belli değil. Başta çocuklarımdan çok çekindim. Sonra anladım ki her türlü hastalık insanoğlu için. Baş etmek de kabullenmeyle başlıyor. Hayatta kırıldığınız yerde güçleniyorsunuz." diye konuştu.

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"BİR GECEDE KOMPLE GİTTİ"

Karaca, 100'ün üzerinde konsere perukla çıktığını hatırlatarak, kaybettiği saçlarını kazanmak için yeni bir tedavi denediklerinden mutlu olduğunu vurguladı.

Çok sayıda kişinin "alopesi üniversalis" olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Karaca, "Bendeki evre saç kıranın son evresi. İlk başlarda minik minik giden saçlarım Kovid-19 ve influenza aynı anda olunca bir gecede komple gitti. İnşallah bu tedaviyle saçlarımı geri döndüreceğiz." dedi.

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Kanser tedavisi gören hastalar konusunda da farkındalık yaratmak istediğine değinen Karaca, hastalığını ilk paylaştığında herkesin kemoterapi gördüğünü sandığını dile getirdi.

Artık tedavilerin konforlu olduğuna işaret eden Karaca, şunları kaydetti:
"Doktorlarımız teknolojiyi çok iyi takip ediyor. Artık insanlar acı çekmeden, neştere yatmadan hem güzelleşiyor hem tedavi olabiliyor. Kök hücre beni çok heyecanlandırdı. Bugün başladık ancak birkaç hafta sonra sonucu herkes görecek. Bu işlemler için eskiden yurt dışına gidiliyordu artık yabancı ülkelerden bize geliyorlar. Türkiye'nin çok ciddi sağlık turizmi var. Yeni teknolojiler sayesinde yara bere, sargı olmadan insanlar istediğini yaptırabiliyor."

YENİ ALBÜMÜNÜ PASTA KESEREK KUTLADI

Yeni albümünün 13 Ekim'de çıkacağını ve 20 yıllık birikiminin tamamıyla senfonik formatta olacağını anlatan Karaca, yeni albümünü pasta keserek kutladı.

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