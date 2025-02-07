Isınmak isterken pantolonu tutuştu! Arkadaşları kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da bir fabrikanın bahçesinde varilde yakılan ateşte ısınan bir kişinin pantolonu alevler içinde kalarak tutuştu. Bir süre alevler içinde kalan kişinin pantolonu çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) meydana geldi. Bir fabrikada çalışan H.B. ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü sırada pantolonu tutuştu.

Bir süre sonra alevleri fark eden H.B., paniğe kapılıp çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla HB. pantolonunu çıkardı. Alevler söndürülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçası ve bacaklarında hafif yanıklar bulunan H.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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