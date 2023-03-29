İsias Oteli soruşturmasında yeni gelişme

AA’da yer alan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin fenni mesulü inşaat mühendisi olan Halil Bağcı'yı kent merkezinde gözatına aldı. Bağcı'nın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

CİNAYET OTELİ: İSİAS

Adıyaman'da yapı denetiminden geçemeyip mühürlenmesine rağmen yeniden açılan ve depremde 65 kişinin ölümüne yol açan Grand Isias Otel'in enkazına ilişkin ilk rapor çıktı. Yapının inşasında büyük dere çakılları kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığu TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Bozkurt'a ait olan Grand Isias Otel'in dosyasına gizlilik karar getirildi.

Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.