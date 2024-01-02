Isıtıcıya saklanan uyuşturucu ‘Cesur’ buldu

Kırıkkale’de narkotik köpeği ‘Cesur’un da yer aldığı uyuşturucu operasyonunda bir ısıtıcının içine gizlenmiş 1792 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.