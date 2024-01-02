Isıtıcıya saklanan uyuşturucu ‘Cesur’ buldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bunun üzerine, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde H.İ.G.'ye ait eve operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, hassas burunlu narkotik köpeği 'Cesur'un da kullanıldığı aramalarda, ısıtıcı içinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap, 5 gram esrar ele geçirildi.
2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği operasyonda, H.İ.G. ile evdeki E.A., R.K. ve O.G. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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