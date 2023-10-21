İskele çöktü. İşçiler 150 metre yüksekte asılı kaldı. Film sahnesi gibi

Brezilya’da 33 katlı bir inşaatın iskelesi çöktü. İşçilerin 150 metre yükseklikte asılı kaldığı anlar dünya basınında gündem oldu.

İskele çöktü. İşçiler 150 metre yüksekte asılı kaldı. Film sahnesi gibi

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir inşaat alanında iskelenin çökmesi sonucunda işçiler metrelerce yüksekte asılı kaldı.

İskelenin çökmesinin ardından sekiz işçi havada mahsur kaldı.

Görüntülerde işçilerden en az dördünün boşluğun üzerinde sallanırken çaresizce kablolara tutunduğunu gösteriyor.

Görgü tanığı Lidiane Dias yerel basına verdiği demeçte, mahsur kalan işçilerin çökmeden "birkaç dakika" sonra sahadaki bir vinç yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

İşçilerin ölümle burun buruna geldiği anlar gündem oldu.

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Yakınlarda bir berber dükkanının sahibi olan Lidiane, "Gürültü çok yüksekti, birçok şey düştü. Yapı çöktü. İnşaat alanının içinde olduğu için enkazın nereye düştüğünü göremedik" dedi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir işçi belirlenmeyen yaralanmalar nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Vefat eden kişinin ölüm nedenini ve olaya ilişkin araştırma polis ekipleri tarafından devam ediyor.

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