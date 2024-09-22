İskender Eroğlu Kars 36 Spor’da

Trabzonspor'un başarılı stoperi İskender Eroğlu, 2024-2025 futbol sezonu için Kars 36 Spor ile anlaştı. Başarılı teknik adam yeşil beyazlı ekibinin başarısı için ter dökecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor yeni sezonda şampiyonluğu, düşünüyor. Teknik Direktörlük görevine İskender Eroğlu'yu getiren yeşil beyazlı ekip, genç bir kadroyla rakiplerinin karşısına çıkacak. Yaptığı transferlerle BAL Ligi'nde gözleri üzerine çeviren Kars 36 Spor'da imzalar düzenlenen törenle atıldı.

İmza töreninde konuşan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, İskender Eroğlu ile anlaştıklarını, hedeflerinin bu sezon 3'üncü lig olduğunu söyledi.