İskenderun FK'ya yeni sponsor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İskenderun FK'ya yeni sponsor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İskenderun Spor Futbol Kulübü'nün yeni göğüs sponsoru, Türkiye’nin global yeşil çelik üreticisi Tosyalı oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan İskenderun Spor Futbol Kulübü'nün yeni göğüs sponsoru belli oldu.

Çelik üreticisi Tosyalı, 2024-2025 sezonu boyunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri, özel maçlar ve kupa maçlarında İskenderun Spor Futbol Kulübü'nün formalarının ‘göğüs’ kısmında yer alacak.

2024-2025 yeni sezon formalarıyla ilgili olarak İskenderun Spor Futbol Kulübü, anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirdi.

"Bir rüyası bir hayali var bu şehrin" sloganıyla tanıtılan yeni formalar 3 farklı desenden oluşurken, klasik çubuklu forma, ‘Atatürk’ün izinde’ mavi forma, ‘Körfez’ beyaz forma store’lardaki yerini aldı.

Turuncu-mavili kulüp, “Şimdi daha güçlüyüz. 2024-2025 yeni sezon formalarımızla mücadele ruhunu sen de yaşa” diyerek taraftarlarını destek olmaya çağırdı.

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