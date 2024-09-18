İskenderun FK'ya yeni sponsor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan İskenderun Spor Futbol Kulübü'nün yeni göğüs sponsoru belli oldu.

Çelik üreticisi Tosyalı, 2024-2025 sezonu boyunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri, özel maçlar ve kupa maçlarında İskenderun Spor Futbol Kulübü'nün formalarının ‘göğüs’ kısmında yer alacak.

2024-2025 yeni sezon formalarıyla ilgili olarak İskenderun Spor Futbol Kulübü, anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirdi.

"Bir rüyası bir hayali var bu şehrin" sloganıyla tanıtılan yeni formalar 3 farklı desenden oluşurken, klasik çubuklu forma, ‘Atatürk’ün izinde’ mavi forma, ‘Körfez’ beyaz forma store’lardaki yerini aldı.

Turuncu-mavili kulüp, “Şimdi daha güçlüyüz. 2024-2025 yeni sezon formalarımızla mücadele ruhunu sen de yaşa” diyerek taraftarlarını destek olmaya çağırdı.