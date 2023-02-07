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İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:48
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İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın bugün sabah saatlerinde de devam ediyor.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA)

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