Kamuda işe girmek isteyenlere kötü haber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyuracağı tasarruf tedbirlerinin detaylarını ABD'li finans ajansı Bloomberg açıkladı.

ABD'li ajansta yer alan habere göre, pazartesi günü duyurulacak tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırımların yavaşlatılması ve kamuda alımların azaltılması gibi düzenlemeler yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün İstanbul’da gerçekleştirilen bir toplantıda tasarruf ve verimlilik paketinin gelecek hafta pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ ARASINDA NELER BULUNUYOR?

Bloomberg tarafından açıklanan resmi bir belgeye göre, tasarruf planları arasında 'bazı erken aşama altyapı projelerinin yavaşlatılması ve önümüzdeki üç yıl boyunca gerekli görülmedikçe yenilerinin hayata geçirilmemesi planı' bulunuyor. Bu durum Kanal İstanbul gibi mega projeleri de etkisi altına alabilir.

Açıklanan belgeye göre diğer önlemler alınacak önlemler arasında 'hükümet tarafından kullanılan araç ve mülklerin satın alınması ve kiralanmalarının durdurulması' bulunuyor.

Öte yandan kamu sektöründe işe alımlarda azaltmalar ve kesintiler olacak. Ayrıca yabancı delegasyonlar için sosyal etkinliklerde kesintiler de tasarruf tedbirleri kapsamında yer olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.