İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik 6 adrese eş zamanlı yapılan bir operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 27 Ağustos tarihinde 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda; A.A., H.H.Ç ve D.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplamda 712 gram esrar, 14 hap, 1 hassas terazi bulundu. Şahıslardan H.H.Ç.'ye T.C.K 191'inci maddeden A.A. ve D.G. hakkında ise 181'inci maddeden işlem yapıldı.

aw275729-03.jpg

aw275729-04.jpg

Son Haberler
Ağaçlar için kış hazırlığı başladı. Eylül ayında budanması gereken 5 ağaç ve bitki Keşfet
Ağaçlar için kış hazırlığı başladı. Eylül ayında budanması gereken 5 ağaç ve bitki
Arabasını park eden emekli ebe alt yola uçtu Yerel Haberler
Arabasını park eden emekli ebe alt yola uçtu
28 Ağustos 2024 burç yorumu geldi. Bu burçların aşk hayatını sürprizler bekliyor Keşfet
28 Ağustos 2024 burç yorumu geldi. Bu burçların aşk hayatını sürprizler bekliyor
Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılar'ı çıldırttı Spor
Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılar'ı çıldırttı
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki 7 katlı binayı vurdu Dünya
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki 7 katlı binayı vurdu
Canan Karatay önerdi herkes alay etti. Oysa gerçek çok başkaymış Gözden Kaçmasın
Canan Karatay önerdi herkes alay etti. Oysa gerçek çok başkaymış