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İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle yükselen, sahil şeridiyle yolların bir kısmını kaplayan deniz suyu çekilmeye başladı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:22
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İskenderun'da lodosta yükselen deniz suyu çekilmeye başladı

İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kıyı bandının zarar gördüğü ilçede lodos nedeniyle dün gece geç saatlerde yaşanan deniz yükselmesi, sabah saatlerinde normale döndü.

Gece su altında kalan Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimlerinde deniz suyu çekilirken, İskenderun Anıt Meydanı'nda ve sahil bandında su birikintilerinin olduğu görüldü.

Öte yandan ilçede lodosun etkisi sürüyor.

İskenderun Körfezi'nde dün saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sahil bandında suyun yükselmesi üzerine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, su yükselmesinin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle kentte etkili olan lodostan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.

(Kaynak: AA)

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