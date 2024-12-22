İskenderun'da Noel kutlamaları başladı

Kaynak: DHA
İskenderun'da Noel kutlamaları başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyan vatandaşlar, Aziz Corc Kilisesi'nde Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar almasına rağmen İskenderun'da ayakta kalan tek kilise olan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, katılımcılar, bayramın manevi havasını paylaşmak ve birlikte kutlamak için toplandı.

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PEDER NİKOLA PAPASOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Etkinlikte konuşan Peder Nikola Papasoğlu, çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek ve günün anlamını anlatabilmek amacıyla hediye dağıtıldığını belirtti.

NOEL BABA ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

İlahi dinletilerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, sırtında torba taşıyan Noel Baba, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ayrıca, vatandaşlar mum yakarak yeni yıl için dileklerde bulundu.

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