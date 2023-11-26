İskenderun’da okullar 1 gün tatil edildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

KAYNAK: İHA
İskenderun’da okullar 1 gün tatil edildi

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay’da gün içerisinde etkisini hissettirdi.

İskenderun ilçesinde akşam
saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

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Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.

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