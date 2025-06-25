İskenderun’da zabıta ile vatandaş çatıştı! Polis devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaçak bir yapının yıkımı sırasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlarla zabıta arasında arbede çıktı. 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak olduğu belirlenen bir yapının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yıkıma karşı çıkan vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında çıkan arbedede 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Belediyesi ekipleri, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Meydan Mahallesi'nde tespit edilen bir yapının yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye gitti. Yıkım öncesi evlerinin yıkılmasına karşı çıkan vatandaşlar, belediye zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan olayda 1 kişi yaralanırken, 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçak yapının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Gerginliğin yatışmasının ardından belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

İskenderun’da yıkım gerginliği! Polis devreye girdi: 1 kişi yaralandı

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