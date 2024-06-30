İSKİ endişelendiren veriyi açıkladı. Barajlarda kritik oran

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yaz sıcaklarının etkisiyle azalışını sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına kadar indi. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'UN DOLULUK ORANI EN YÜKSEK BARAJI

Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 31,12,

Terkos'ta yüzde 80,98,

Sazlıdere'de yüzde 57,08,

Alibey'de yüzde 40,47,

Büyükçekmece'de yüzde 65,01,

Ömerli'de yüzde 79,76,

Darlık'ta yüzde 69,16,

Elmalı'da yüzde 70,67,

Pabuçdere'de yüzde 55,46

Kazandere'de yüzde 53,82 olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay'dan 2024’te şu ana kadar 299,95 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden 2024’te şehirde verilen su miktarı ise 556 milyon 65 bin metreküp olarak hesaplandı.

2024’ün ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 605,30 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü