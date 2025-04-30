İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Kalp hastası olduğu bilinen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edildi. Şafak Başa tahliye kararının hemen ardından hastaneye kaldırıldı.
İBB soruşturmasının 2. dalga! 18 kişi tutuklandı, İSKİ Genel Müdürü ve Murat Ongun'un eşine ev hapsi
Adli kontrol kararı kapsamında evine götürülmesi beklenen Şafak Başa, göğüs ağrılarının artması nedeni ile Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı. Şafak Başa'nın tetkiklerine başlandı.