İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilen İSKİ Genel Müdür Şafak Başa göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü.

Kalp hastası olduğu bilinen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edildi. Şafak Başa tahliye kararının hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

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Adli kontrol kararı kapsamında evine götürülmesi beklenen Şafak Başa, göğüs ağrılarının artması nedeni ile Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı. Şafak Başa'nın tetkiklerine başlandı.

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