İSKİ'den Arnavutköy'de rengi maviye dönen dereyle ilgili açıklama

İSKİ'den yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bulunan ve Alibeyköy Barajı'na akan derenin, bölgedeki fabrikalardan dereye deşarj edilen kimyasal atıklar yüzünden suyunun mavi renge büründüğüne ilişkin 2-3 Haziran'da bazı basın yayın organlarında haberler çıktığı belirtildi.

İSKİ'den Arnavutköy'de rengi maviye dönen dereyle ilgili açıklama

(AA) Yaşanan olay nedeniyle ekiplerin tespit, denetim ve numune alma işlemleri amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır.

Renk değişiminin neden kaynaklandığı henüz tespit edilememiş olup renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"SÜREKLİ OLARAK TEST EDİLMEKTE"

Açıklamada, bölgede bulunan işletmelerin endüstriyel atık su yönünden periyodik olarak denetlendiğine, derede de rutin temizlik çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, "Barajlarımızın ve barajları besleyen derelerin su kalitesi sürekli olarak akredite laboratuvarlarımızda test edilmekte olup kaynağından temin edilen sular, arıtma tesislerinde arıtılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak İstanbul halkına sunulmaktadır" denildi.

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