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İSKİ'den İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını söyleyen bakana yanıt

İSKİ, İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını söyleyen Bakan Kirişci'ye yanıt verdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 19:39
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İSKİ'den İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını söyleyen Bakan Kirişci'ye yanıt

İSKİ'den İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını söyleyen bakana yanıt
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, İstanbul'un 3 buçuk aylık suyunun kaldığını söylemişti. İSKİ yaptığı açıklamayla Bakanın sözlerini yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulunmuş "İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul’un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İSKİ, Bakan Kirişci'nin açıklamalarına yanıt verdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir" denildi.

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"İSTANBUL KISA DÖNEMDE SU PROBLEMİ YAŞAMAYACAK"

Açıklamada İstanbul'un su kaynaklarının farklı yağış bölgelerinde yer aldığı ve kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

"Ocak ayı içerisinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul’a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır" denilen açıklamada "Sonuç olarak İstanbul’da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz" denildi.

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Ali Çizme
10.01.2023 19:51
Her yıl aynı muhabbet, felaket tellallığı. Kimse de demiyor ki, daha yaza çok var. Daha kış bitmedi, bahar gelmedi, kar yağışları bahar yağmurları var sırada.  
 
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