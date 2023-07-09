İskoçya ve İngiltere arasında uyuşturucu yasası krizi

Editör: Sami Gürel

Öneri, uyuşturucu yasalarını yumuşatmak için "planları olmadığını" söyleyen İngiliz Muhafazakar Birleşik Krallık hükümeti tarafından reddedildi.

Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi liderliğindeki yarı özerk Edinburgh hükümeti, Cuma günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu bulundurmaya yönelik cezai yaptırımların kaldırılmasının güvenli, kanıta dayalı zarar azaltma hizmetlerinin sağlanmasına izin vereceğini söyledi.

İskoçya'nın aşırı dozda uyuşturucudan ölüm oranının, Birleşik Krallık genelindeki oranın üç katı ve Batı Avrupa'daki en yüksek oran olduğu belirtilirken, hükümet rakamlarına göre, geçen yıl 5.5 milyon nüfusa sahip İskoçya'da yaklaşık 1.100 uyuşturucuya bağlı ölüm meydana geldi.

İskoçya'nın ilgili bakanı Elena Whitham, her ikisi de uyuşturucu yasası reformunu savunan Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark ve eski İsviçre Cumhurbaşkanı Ruth Dreifuss ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "uyuşturucuyla savaş başarısız oldu" dedi.

Whitham, "mevcut uyuşturucu yasamız, insanların uyuşturucu kullanmasını engellemiyor, insanların zarar görmesini engellemiyor ve insanların ölmesini engellemiyor" dedi.

İskoç hükümeti yetkilileri, uyuşturucu bulundurmanın suç olmaktan çıkarmanın "bireyleri tedavi ve desteğe erişim korkusundan kurtaracağını, uyuşturucuya bağlı zararları azaltacağını ve nihayetinde yaşamları iyileştireceğini" açıkladı. Yirmi yılı aşkın bir süre önce uyuşturucu bulundurmaktan cezai yaptırımları kaldıran ve tedaviye odaklanan Portekiz örneğini gösterdi.

Whitham, radikal bir değişiklik olmazsa krizin daha da kötüleşeceğini söyledi. İskoçya'nın "sentetik opioidler ve kıyılarımıza gelen yeni sokak benzodiazepinleri açısından bir fırtınanın namlusuyla karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Ancak İskoç Muhafazakar Partisi'nin adalet sözcüsü Russell Findlay ise, uyuşturucu bulundurmayı yasallaştırmanın, uyuşturucuya bağlı ölümleri azaltmayacağını söyledi.

İskoçya’da, yasadışı uyuşturucuyla yakalanan kişilerin yargılanmak yerine polis tarafından uyarılmasına izin veriyor, ancak uyuşturucuların suç olmaktan çıkarılması için Birleşik Krallık hükümetinin desteği gerekecek.

Başbakan Rishi Sunak'ın sözcüsü Max Blain, bunun kesinlikle kabul edilmeyeceğini söyledi ve ‘’uyuşturucu konusundaki katı tutumumuzu değiştirme planımız yok” dedi.