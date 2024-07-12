İskoçya'da 77 pilot balina kıyıya vurdu

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Sanday Adası'ndaki Tresness Plajı'na dün sabah saat 11.00 civarında 77 balina vurdu. Britanya Dalgıç ve Deniz Hayatı Kurtarma (BDMLR) ekiplerinin müdahale ettiği olayda, ilk incelemelerde 65 balinanın öldüğü, 12'sinin ise hayatta olduğu tespit edildi.

BDMLR yetkilileri, hayatta kalan 12 balinanın kurtarılamayacağını anladıktan sonra, daha fazla acı çekmelerini önlemek amacıyla ötenazi uyguladı. Ölen balinaların arasında, boyu 7 metreyi bulan erkekler ve yeni doğmuş balinalar bulunduğu belirtildi.

Olay, 1975'ten bu yana İskoçya'da tek seferde en fazla sayıda balina ölümü olarak kayıtlara geçti. Uzun süre karada kalan balinaların kuma battığı ve onları tekrar denize döndürmenin imkansız hale geldiği bildirildi.

İskoçya kıyılarında geçmiş yıllarda da benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Lewis Adası kıyılarına vuran 55 balina hayatını kaybederken, 2011'de Sutherland'da iki farklı olayda toplamda 130 balina ölmüştü.