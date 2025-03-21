İŞKUR ve UND işbirliği: Kadın istihdamına büyük adım

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, lojistik ve taşımacılık sektöründe nitelikli kadın iş gücünün temin edilmesi ve sektörde kadın istihdamının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kadınların istihdamına yönelik mesleki eğitim, danışmanlık, teşvik gibi araçlarla kadın istihdamının artırılmasını sağlayan iş pozitif kapsamında imzalanan protokol ile kadınların istihdamını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Protokol ile UND üyesi işletmelerin İŞKUR'un sunduğu istihdam hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş ve meslek danışmanlığı ile iş kulübü faaliyetlerinden etkin şekilde yararlanması sağlanacak. Özellikle kadın tır şoförü yetiştirilmesine yönelik aktif iş gücü programlarının düzenlenmesi ve bu alanda kadınların istihdamının artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor."

"HER MESLEKTE KADIN ELİ" PROJESİ

İmzalanan protokol ile kadınlara yönelik özel düzenlemelerin de hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'İş Pozitif' kapsamında kadın kursiyerler 'Her Meslekte Kadın Eli' projesinden yararlanacak, ayrıca eğitim sürecinde ihtiyaç duyulması halinde konaklama desteği de UND tarafından sağlanacak. UND, üye işletmelere kadınların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunacak ve kamu spotları ile sosyal medya içerikleriyle farkındalık oluşturacak."

Açıklamada, kadınların ekonomik olarak desteklenmesi ve özel sektörün ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan işbirliği ile lojistik sektöründe kadın istihdamının artırılması adına önemli bir adım atıldığının altı çizilirken, UND'nin, sektördeki iş gücü talebini İŞKUR aracılığıyla karşılamayı teşvik edeceği ve taraflar arasında etkin iletişim için bir bilgilendirme platformu kurulmasının planlandığı da belirtildi.