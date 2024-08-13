İŞKUR'dan belediyelere personel alımı: KPSS şartı yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR'dan belediyelere personel alımı: KPSS şartı yok

Türkiye genelindeki belediyeler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmeyen personel alımları için ilanlar yayınladı. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, adaylar geçici ya da daimi pozisyonlar için başvurabilecek.

İŞKUR, kamu kurumlarına KPSS şartı olmaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilanlara erişim sağlamak ve başvuru süreçleri hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sayfasını ziyaret edebilirler. Açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler, İŞKUR'un e-şube portalında yer almaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 50 şehiriçi otobüs şoförü pozisyonu için alım yapacak olup, başvurular 25 Ekim 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

Bursa İnegöl Belediyesi ise 1 inşaat ustası, 2 kazıcı yükleyici ve 2 tretuvar ustası pozisyonları için personel alacak ve son başvuru tarihi 29 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 10 beden işçisi alımı yapacak ve başvurular 31 Ağustos 2024 tarihine dek sürecektir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş, 20 plaj görevlisi, 10 garson, 5 aşçı, 10 komi, 5 aşçı yardımcısı ve 2 restoran yöneticisi alımı için ilan vermiş olup, adayların 11 Ağustos 2024 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Çanakkale Kalkım Belediyesi, 1 kepçe operatörü alımı yapacak ve son başvuru tarihi 10 Ağustos 2024 olarak açıklandı.

Samsun Bafra Belediyesi, 5 kilitli parke ustası alımı için ilan yayınlamış olup, başvurular 14 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Çanakkale Karabiga Belediyesi, 1 beden işçisi ve 1 beko loder operatörü alımı yapacak ve ilgili pozisyonlar için son başvuru tarihi 13 Ağustos 2024 olarak duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan diğer ilanlara ve başvuru rehberine ulaşmak için İŞKUR'un e-şube portalını ziyaret edebilirsiniz.

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