İşkur'dan Suriyeli çalıştırana destek. İşte kanıtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşkur'dan Suriyeli çalıştırana destek. İşte kanıtı

Adana’da 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuk işçinin çalıştığı tekstil atölyesinde iş kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Çalıştığı atölyenin İŞKUR’dan Suriyeli istihdamı için destek aldığı ve kaza sonrasında iş yerinden İŞKUR tabelasını söktüğü ortaya çıktı.

Dün Adana’da bir iş yerinde meydana gelen kaza sonucunda 12 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. Dağ Tekstil İş Merkezi’nde çalışan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk işçinin sıkıştığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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İŞKUR’DAN SURİYELİ ÇALIŞTIRANA DESTEK

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, bugün iş kazasının yaşandığı yer önünde bir basın açıklaması yaptı. İş merkezinde birçok sığınmacının çalıştırıldığını açıklayan yetkililer, 12 yaşındaki Suriyelinin öldüğü iş yerinin İŞKUR tarafından “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi” adı altında destek aldıklarını açıkladı.

Üstelik tüm bunlar ile beraber iş yerinin, ölümlü iş kazası sonrasında iş yerine asılı olan İŞKUR tabelasını söktüğü de görüntülendi.

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