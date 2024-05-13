İslahiye'de bezelye hasadı sürüyor

İlçede yaklaşık 10 bin dönüm arazide yetişen bezelye, mevsimlik işçiler tarafından hasat edilmeye başladı.

Hasadın ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Yelliburun Mahallesi'nde hasadını devam ettiren mevsimlik işçilere ziyarette bulundu.

Hasat süreci ile ilgili bilgi alan Kaymakam Soylu, çocuklara ayakkabı ve oyuncak armağan etti.

Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katılım sağladı.