İslahiye'de bezelye hasadı sürüyor

Kaynak: AA
İslahiye'de bezelye hasadı sürüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

İlçede yaklaşık 10 bin dönüm arazide yetişen bezelye, mevsimlik işçiler tarafından hasat edilmeye başladı.

Hasadın ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Yelliburun Mahallesi'nde hasadını devam ettiren mevsimlik işçilere ziyarette bulundu.

Hasat süreci ile ilgili bilgi alan Kaymakam Soylu, çocuklara ayakkabı ve oyuncak armağan etti.

Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katılım sağladı.

İlgili Haberler
Rezervem 2024’te yurt dışında büyümeye odaklandı
Rezervem 2024’te yurt dışında büyümeye odaklandı
Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak
Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak
Çiftçilere teşviklerden yararlanma çağrısı
Çiftçilere teşviklerden yararlanma çağrısı
Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı
Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Son Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı
Kar Muş’u esir aldı Gündem
Kar Muş’u esir aldı
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik Yemek Tarifleri
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik