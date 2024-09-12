İslam Memiş altın için hedefini açıkladı 'Eylül ayı senaryosu’

1 ay önce 2 bin 473 dolar seviyelerinde olan ons altın, anlık olarak 2 bin 516 dolara kadar yükseldi. Altın tarafındaki yükseliş yatırımcılar tarafından dikkat çekerken, piyasaların geleceği hakkında analistlerin yorumarı merak ediliyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın tarafındaki eylül ayı senaryosunu TV 100’deki ‘Bugün Euro’m olsaydı ne yapardım?’yazısında açıkladı.

“HEDEFİM 2 BİN 600-3 BİN DOLAR”

Orta ve uzun vade için 6 ay-1 yıl sonrası için Euro ile altın almanın mantıklı geldiğini söyleyen Memiş, tek şart olarak, ons tarafında kısa vadede beklediği düşüşlerin yaşanmasına bağladı. Memiş, “Altın ve gümüş ons fiyatı Eylül’de baskı altında. Kısa vadede satışların devamını öngörüyorum. xau/usd 2 bin 420 dolar, xag/usd 27 dolar. Eylül’de alım için bana uygun bir zemin oluşur. Çünkü hedefim 2 bin 600-3 bin dolar.” dedi.

Eldeki Eurodan çıkarak yüzde 25 altın, yüzde 25 gümüş, yüzde 25 dolar, yüzde 25 bitcoin tarafında durulmasının gerektiğini belirten Memiş, “İki hafta önce 1,12’den çıkış yapıp dolara geçenler bence iyi bir hamle yaptı. Yılın son çeyreğinde bunu daha anlayabilirler” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA SON DURUM?

BİST 100 - 9 bin 502 TL

Dolar – 33,98 TL

Euro – 33,53 TL

Gram altın – 2 bin 749 TL

Ons altın – 2 bin 517 TL

Bitcoin – 58 bin 116 dolar