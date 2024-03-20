İslam Memiş altın ve doların kritik pik eşiğini açıkladı. Büyük tüyo verip yeni rotalarını çizdi

İslam Memiş, altın ve doların gelecekteki seyrini değerlendirerek, yatırımcıların dikkatini çekti. Memiş, piyasaların Merkez Bankası ve FED’in faiz kararlarına odaklanmışken, gram altın ve doların potansiyel hareketleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yatırımcıların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle gram altın ve dolar için belirlediği hedef fiyatları paylaştı.

Memiş’e göre, Merkez Bankası ve FED’in faiz kararları sonrası piyasaların canlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Altın ve dolar uzmanı olarak, gram altın ve doların yükseliş eğilimine gireceğini ileri sürdü.

"DOLARLA BİRLİKTE ALTIN DA DEĞER KAZANIYOR"

Memiş, “Gram altının fiyatı öncelikle 3.000 TL’lik pik seviyesine ulaşacak ve ardından 4.000 TL seviyesine kadar yükselmeye devam edecek. Ancak 3.500 ve 4.000 TL ifadelerini sıkça kullanmak istemiyorum; çünkü bu durum toplumda endişe ve paniğe yol açabilir,” dedi.

Ayrıca, “Geçen yıl 18 TL olan dolar kuru, 28 TL’ye yükseldi ve şu anda 33 TL. Serbest piyasada bu yıl için 40 TL seviyesini bekliyoruz. Doların yükselmesiyle birlikte gram altın da değer kazanıyor. Ancak asıl mesele gram altında,” şeklinde konuştu.