İslam Memiş altında yeni istikameti açıkladı. Tarih vererek duyurdu

Kaynak: Sabah
İslam Memiş altında yeni istikameti açıkladı. Tarih vererek duyurdu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları rotasını tayin edecek 2 kritik tarihi duyurdu.

Altın fiyatları günlerce kırdığı rekorlara her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Ons altın 2189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan gram altının fiyatı serbest piyasalarda 2400 lira üzerinde kalmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başladı. 'Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt ararken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları satış yiyebilir' açıklamasında bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken yorumlarda bulundu. İslam Memiş'in hem altın sahiplerini hem de altın yatırımcısını ilgilendiren açıklamaları şöyle:

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"Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Onu takip edeceğiz. Ons altın ise dün 2189 dolar seviyesine kadar yükseldi. Rekor tazeledi.

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Ons altın tarafında bir kar satışı bekliyorum. Yaklaşık 80 dolar civarında satışın gelmesi muhtemel bir sonuç.

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2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.

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Bu yüzden gram altın yatırımcısı salı ve çarşamba günü ons altını takip etmeli. Bu satışların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yön tekrar yukarı olacaktır. O yüzden ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler gram altın yatırımcısına destek verecektir.

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Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda dün 2434-2436 lira seviyesini gördü. Gram altında ons altın gibi bu hafta 2400 lira altına sarkmalar bekliyorum.

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Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli. Fırsat kollayan yatırımcılar için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini takip etmeli. Veri sonrası bir alım fırsatı yakalayabileceğini söyleyebilirim. Bu fırsat güzelce değerlendirilmeli."

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