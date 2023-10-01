İslam Memiş altındaki büyük tufan tarihini açıkladı: Rüzgar tersine dönecek

Fed'in baskısı altında kalmayı sürdüren altının seyri hakkında para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Memiş, rüzgarın terse döneceği tarihi duyurdu.
ABD tahvillerinin yükselmesiyle güçlenen dolar karşısında baskı altında kalan altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor.
4 Mayıs 2023'te 2.067 dolar zirvesinden sonra başlayan düşüşünü sürdüren Ons altın, 1860 dolar seviyesine kadar düştü.
Bu düşüşten etkilenen gram altın 1622 TL seviyesine kadar düştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıya soğuk duş etkisine yol açarken Piyasaların Bir Bileni İslam Memiş, gram tarafında rüzgarın terse döneceği tarihi açıkladı.
ONS ALTININ ÖNÜNDEKİ SON ŞANS
10 yıllık tahvil getirilerini 16 yılın en yüksek seviyesine taşınması Ons altını olumsuz etkiledi.
1860 dolar seviyesine çekilen Ons altın son 6 ayın en düşük seviyesine geri çekildi.
1870 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan Ons altın'da 1.875– 1.885 bandı kısa vadede toparlanma için son şansı.
Yıl sonu öngörüsünü 2000 dolar seviyesinde tutmaya devam eden, analistler, haftalık bazda önemli bir seviye olan 1.869 doların üzerinde tutunma görüldüğü takdirde yukarı hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor.
GRAM ALTIN DOLARDAN ALDIĞI DESTEKLE YÜKSELİYOR
Gram altın tarafında Ons altın kaynaklı düşüş sürüyor.
1622 TL seviyesine kadar geri çekilen gram altın, Dolar/TL tarafından bulduğu destekle 1650 TL'nin üstünde fiyatlanmaya devam ediyor.
Anlık olarak 1651 TL'nin üstünde fiyatlanan gram altın serbest piyasada ise 1700 TL sınırına çekildi. Kapalıçarşı'da gram altın 1702 TL'den işlem görüyor.
İSLAM MEMİŞ TARİH VE RAKAM VERDİ
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar panik olurken tahmini ve analizleriyle öne çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rüzgarın tersine döneceği tarihi açıkladı.
Kişisel Youtube kanalından "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı video yayımlayan uzman isim rakam verdi.
"ALTIN DÜŞÜNCE YATIRIMCI PANİKLEDİ"
"Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri görünce yatırımcı paniklemiş. Diyor ki; altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Zarar eder miyiz? Hayır. Gerçek para birimi altın ve gümüştür.
Gerçek para birimlerinde ons taraftaki düşüşlerin nedeni, ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları. Ons tarafındaki baskılanma 1874 dolar, belki aşağı yönlü kırılır ancak bu düşüşler kalıcı değil.
Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak.
"DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞLER KALICI DEĞİL"
Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar.
"KİMSE ELİNDEKİNİ SATMASIN"
Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz. Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar.
Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı. Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."
"YIL SONUNDA 1800 LİRA ÜZERİNDE BİR GRAM ALTIN OLABİLİR"
Gram altında da düşüşleri çok hissetmiyoruz çünkü içeride dolar kuru yüksek. 1700 lira seviyesinde gram altın. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yıl sonunda 1800 lira üzerinde bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum."