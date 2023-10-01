İslam Memiş altındaki büyük tufan tarihini açıkladı: Rüzgar tersine dönecek

"YIL SONUNDA 1800 LİRA ÜZERİNDE BİR GRAM ALTIN OLABİLİR"

Gram altında da düşüşleri çok hissetmiyoruz çünkü içeride dolar kuru yüksek. 1700 lira seviyesinde gram altın. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yıl sonunda 1800 lira üzerinde bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum."